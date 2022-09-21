Джек Грилиш: не хочу дружить со СМИ

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о критике со стороны британских журналистов.



«Я не хочу дружить со СМИ. Конечно, я отчасти понимаю, откуда берётся критика в мой адрес. Но думаю, в этой стране склонны критиковать своих, особенно, когда футболист выступает за один из крупнейших клубов мира. Пока я буду на прицеле, люди будут об этом говорить. Я просто должен смириться. Постоянно уговариваю себя, постоянно к этому возвращаюсь. Но да, я имею некоторое представление о том, откуда всё это берётся», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний Грилиш принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги за «Манчестер Сити» и забил один гол. С 2020 года Гилиш вызывается в сборную Англии.

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