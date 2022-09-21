Кутепов: был удивлён уходу Ваноли из «Спартака», он мог вывести клуб на новый уровень

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался об уходе бывшего главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.



«Был удивлён уходу Ваноли. Ничего не предвещало, на тренировках всё было спокойно, рабочая атмосфера. Но его можно понять, это его решение, его жизнь. Значит, на то были весомые причины. В «Спартаке» Ваноли выиграл трофей, мог вывести команду на новый уровень.



Ваноли — очень требовательный тренер, уделяет большое внимание деталям: мог посреди упражнения остановить всех и подвинуть человека на два метра, потому что он не там стоит. Много времени уделял тактике, у нас были большие [занятия по] теории ― иногда часа по два. То, что Ваноли эмоциональный, и так все видели. Ещё при нём мы начали есть мороженое перед игрой на обед.



Мороженое помогало? Ну, Кубок выиграли, ха-ха. Мороженое было вкусное. Что можно разбирать на теории два часа? Могли и тренировку разбирать, игровые упражнения. Но голова начинала кипеть уже после минуты 30-й, внимание рассеивалось. Первое время ты всё воспринимаешь, а потом мысли уходят куда-то», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».