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КДК оштрафовал «Торпедо» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

КДК оштрафовал «Торпедо» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил, что московское «Торпедо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Оштрафовать «Торпедо» за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей — игроки получили шесть жёлтых карточек», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче с ЦСКА жёлтые карточки получили Егор Бабурин, Хожимат Эркинов, Игорь Лебеденко, Артём Самсонов, Илья Кутепов и Дамьен Ле Таллек.

«Торпедо» в настоящий момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи сыграют в гостях с «Факелом» (2 октября, 14:00 мск).

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