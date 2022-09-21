КДК оштрафовал «Торпедо» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил, что московское «Торпедо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).



«Оштрафовать «Торпедо» за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей — игроки получили шесть жёлтых карточек», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



В матче с ЦСКА жёлтые карточки получили Егор Бабурин, Хожимат Эркинов, Игорь Лебеденко, Артём Самсонов, Илья Кутепов и Дамьен Ле Таллек.



«Торпедо» в настоящий момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче москвичи сыграют в гостях с «Факелом» (2 октября, 14:00 мск).