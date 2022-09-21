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«Залезть в десятку, а лучше – в восьмёрку». Кутепов – о целях «Торпедо» на сезон в РПЛ

«Залезть в десятку, а лучше – в восьмёрку». Кутепов – о целях «Торпедо» на сезон в РПЛ
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о целях, которые преследует клуб в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Он отметил, что главная задача заключается в том, чтобы остаться в РПЛ.

«В этом сезоне цель – максимально высоко забраться в таблице с «Торпедо» и закрепиться в РПЛ. Залезть в десятку, а лучше в восьмёрку будет хорошим результатом», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».

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