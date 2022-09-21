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КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» на 170 тыс. рублей по итогам матча РПЛ

КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» на 170 тыс. рублей по итогам матча РПЛ
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о решениях, вынесенных в отношении «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 10-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

«Оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков.

Оштрафовать «Локомотив» на 50 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков. Оштрафовать тренера «Локомотива» Циннбауэра на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей из-за позднего выхода на второй тайм. Оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей за необеспечение участия игрока во флеш-интервью после матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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