Кутепов: самые короткие установки были при Каррере: «Надо выиграть, вы можете, пошли»

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о работе с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
«У Карреры. Там секундная стрелка не успевала круг сделать, установка уже заканчивалась: «Вышли, победили, ушли». Я помню, перед первым матчем при Каррере пришли на установку, стоит макет без фишек. Он заходит и говорит: «Так, ребят, сегодня надо выиграть. Вы это можете ― пошли». И с того момента установка почти не менялась ― ничего лишнего», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.
Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».
- 21 сентября 2022
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