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УЕФА подготовил заявление с обвинением фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ до игры

УЕФА подготовил заявление с обвинением фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ до игры
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Заявление от УЕФА, обвиняющее болельщиков «Ливерпуля» в задержке начала финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1) в Париже, было заготовлено организацией заранее, сообщает The Guardian.

Сообщение было подготовлено задолго до дня матча. В заявлении, размещённом на экране стадиона «Стад де Франс», сообщалось, что задержка матча, запланированного на 21:00 по парижскому времени, была вызвана опозданием болельщиков «Ливерпуля». Также после игры УЕФА обвинил болельщиков английской команды в массовых попытках зайти на стадион по поддельным билетам.

«Я нахожу поистине шокирующим и ужасающим услышать, что УЕФА выпустил заранее подготовленное заявление, в котором обвинял болельщиков в задержке начала игры. Поступать так с болельщиками «Ливерпуля» после всего, через что мы прошли, — это ужасно. Нам нужны полные ответы, как были приняты все эти решения», — заявил болельщик «Ливерпуля» Ян Бирн, присутствовавший на игре.

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