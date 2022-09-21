УЕФА подготовил заявление с обвинением фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ до игры

Заявление от УЕФА, обвиняющее болельщиков «Ливерпуля» в задержке начала финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1) в Париже, было заготовлено организацией заранее, сообщает The Guardian.



Сообщение было подготовлено задолго до дня матча. В заявлении, размещённом на экране стадиона «Стад де Франс», сообщалось, что задержка матча, запланированного на 21:00 по парижскому времени, была вызвана опозданием болельщиков «Ливерпуля». Также после игры УЕФА обвинил болельщиков английской команды в массовых попытках зайти на стадион по поддельным билетам.



«Я нахожу поистине шокирующим и ужасающим услышать, что УЕФА выпустил заранее подготовленное заявление, в котором обвинял болельщиков в задержке начала игры. Поступать так с болельщиками «Ливерпуля» после всего, через что мы прошли, — это ужасно. Нам нужны полные ответы, как были приняты все эти решения», — заявил болельщик «Ливерпуля» Ян Бирн, присутствовавший на игре.