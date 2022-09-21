УЕФА подготовил заявление с обвинением фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ до игры

Заявление от УЕФА, обвиняющее болельщиков «Ливерпуля» в задержке начала финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1) в Париже, было заготовлено организацией заранее, сообщает The Guardian.
Сообщение было подготовлено задолго до дня матча. В заявлении, размещённом на экране стадиона «Стад де Франс», сообщалось, что задержка матча, запланированного на 21:00 по парижскому времени, была вызвана опозданием болельщиков «Ливерпуля». Также после игры УЕФА обвинил болельщиков английской команды в массовых попытках зайти на стадион по поддельным билетам.
«Я нахожу поистине шокирующим и ужасающим услышать, что УЕФА выпустил заранее подготовленное заявление, в котором обвинял болельщиков в задержке начала игры. Поступать так с болельщиками «Ливерпуля» после всего, через что мы прошли, — это ужасно. Нам нужны полные ответы, как были приняты все эти решения», — заявил болельщик «Ливерпуля» Ян Бирн, присутствовавший на игре.
- 21 сентября 2022
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:03
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:29
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:05
-
13:04