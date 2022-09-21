Фабио Каннаваро стал главным тренером «Беневенто»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро возглавил «Беневенто», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Соглашение итальянского специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Официальная презентация Каннаваро в качестве наставника «Беневенто» состоится завтра, 22 сентября.

Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист тренировал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была национальная команда Китая, которую он покинул в 2019 году.

«Беневенто» в шести матчах набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии В.