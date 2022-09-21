Кутепов рассказал, как футболу России выживать под санкциями

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением о том, как футболу в России выживать под санкциями.



«Будем работать, больше ничего не остаётся. Кто-то из легионеров уехал, но не будет такого, что останутся только россияне. К нам будут приезжать. Придётся чуть-чуть потерпеть без еврокубков», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.



Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».