Коутиньо — на первом месте в списке худших трансферов в истории «Барселоны» по версии Goal

Издание Goal представило список худших трансферов каталонской «Барселоны» за всю историю существования клуба. Первое место рейтинга занял бразильский футболист Филиппе Коутиньо, перешедший в стан испанской команды из «Ливерпуля».
Худшие трансферы «Барселоны» по версии Goal:
1. Филиппе Коутиньо ( перешёл из «Ливерпуля» за € 120+40 млн);
2. Антуан Гризманн («Атлетико» за € 120 млн);
3. Златан Ибрагимович («Интер» за € 69,5 млн);
4. Мартин Брейтуэйт («Леганес» за € 18 млн);
5. Миралем Пьянич («Ювентус», обмен на Артура);
6. Кейррисон («Палмейрас» за € 14 млн);
7. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» за € 25 млн);
8. Александр Глеб («Арсенал» за € 17 млн);
9. Джованни («Крузейро» за € 18 млн);
10. Андре Гомеш («Валенсия» за € 35 млн);
11. Александр Сонг («Арсенал» € за 18 млн);
12. Кристоф Дюгарри («Милан»);
13. Дуглас Перейра (из «Сан-Паулу» за € 4 млн);
14. Нелсон Семеду («Бенфика» за € 30 млн);
15. Эммануэль Пети («Арсенал»).
- 21 сентября 2022
-
17:40
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:34
-
16:25
-
16:16
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:42
-
15:35
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
14:03
-
13:40
-
13:37