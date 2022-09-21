Коутиньо — на первом месте в списке худших трансферов в истории «Барселоны» по версии Goal

Издание Goal представило список худших трансферов каталонской «Барселоны» за всю историю существования клуба. Первое место рейтинга занял бразильский футболист Филиппе Коутиньо, перешедший в стан испанской команды из «Ливерпуля».

Худшие трансферы «Барселоны» по версии Goal:

1. Филиппе Коутиньо ( перешёл из «Ливерпуля» за € 120+40 млн);



2. Антуан Гризманн («Атлетико» за € 120 млн);



3. Златан Ибрагимович («Интер» за € 69,5 млн);



4. Мартин Брейтуэйт («Леганес» за € 18 млн);



5. Миралем Пьянич («Ювентус», обмен на Артура);



6. Кейррисон («Палмейрас» за € 14 млн);



7. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» за € 25 млн);



8. Александр Глеб («Арсенал» за € 17 млн);



9. Джованни («Крузейро» за € 18 млн);



10. Андре Гомеш («Валенсия» за € 35 млн);



11. Александр Сонг («Арсенал» € за 18 млн);



12. Кристоф Дюгарри («Милан»);



13. Дуглас Перейра (из «Сан-Паулу» за € 4 млн);



14. Нелсон Семеду («Бенфика» за € 30 млн);



15. Эммануэль Пети («Арсенал»).