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Коутиньо — на первом месте в списке худших трансферов в истории «Барселоны» по версии Goal

Коутиньо — на первом месте в списке худших трансферов в истории «Барселоны» по версии Goal
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Издание Goal представило список худших трансферов каталонской «Барселоны» за всю историю существования клуба. Первое место рейтинга занял бразильский футболист Филиппе Коутиньо, перешедший в стан испанской команды из «Ливерпуля».

Худшие трансферы «Барселоны» по версии Goal:

1. Филиппе Коутиньо ( перешёл из «Ливерпуля» за € 120+40 млн);

2. Антуан Гризманн («Атлетико» за € 120 млн);

3. Златан Ибрагимович («Интер» за € 69,5 млн);

4. Мартин Брейтуэйт («Леганес» за € 18 млн);

5. Миралем Пьянич («Ювентус», обмен на Артура);

6. Кейррисон («Палмейрас» за € 14 млн);

7. Дмитрий Чигринский («Шахтёр» за € 25 млн);

8. Александр Глеб («Арсенал» за € 17 млн);

9. Джованни («Крузейро» за € 18 млн);

10. Андре Гомеш («Валенсия» за € 35 млн);

11. Александр Сонг («Арсенал» € за 18 млн);

12. Кристоф Дюгарри («Милан»);

13. Дуглас Перейра (из «Сан-Паулу» за € 4 млн);

14. Нелсон Семеду («Бенфика» за € 30 млн);

15. Эммануэль Пети («Арсенал»).

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