Кутепов: после чемпионата мира мог уехать в «Фиорентину», клубы обсуждали суммы

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как после чемпионата мира по футболу 2018 года мог перейти в европейский клуб, а именно итальянскую «Фиорентину».

«После чемпионата мира мог уехать в Европу. Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.



C «Фиорентиной» всё тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чём не жалею», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» набрало четыре очка в 10 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».