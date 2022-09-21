Илья Кутепов рассказал, о чём мог бы поговорить с Заремой Салиховой

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов поделился, на какие темы мог бы поговорить с Заремой Салиховой, супругой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Ни разу не общался с Заремой Салиховой. Было бы интересно обсудить футбол и «Спартак»? Я привык не обсуждать такие моменты, это очень тонкая тема, ха-ха. Можно подискутировать на тему истории, литературы, фильмов. Я не люблю обсуждать футбол за пределами стадиона, раздевалки. На тему искусства я всегда открыт к диалогу», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» набрало четыре очка в 10 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26). «Спартак» набрал 19 очков и расположился на пятом месте.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».