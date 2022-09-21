Кутепов: полуфинал ЧМ мог быть с Англией в «Лужниках», вряд ли бы позволили себе проиграть

Российский защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов поделился воспоминаниями о том, как приходил в себя после поражения от Хорватии в 1/4 чемпионата мира 2018 года, а также прокомментировал, как могла бы пройти полуфинальная встреча с англичанами.

«Была уверенность, что Хорватия ― это барьер: если пройдём его, то и дальше выиграем. Полуфинал с Англией мог быть в «Лужниках», там мы вряд ли позволили бы себе проиграть.



После Хорватии – опустошение полнейшее. Не было никаких эмоций, чтобы плакать или грустить. Ты сидишь без какого-либо движения, ты просто пустой. Понимаешь, что проделали огромную работу, полуфинал был рядом. После чемпионата мира я недели три эмоционально в себя приходил.

Почему Марио пошёл бить пенальти? Никогда не бил, решили: «Марио, попробуй. Подумаешь, четвертьфинал», ха. Если бы нужно было, я бы и на одной ноге исполнил. У меня уже была проблема с голеностопом, я в первом тайме травму получил. Но к матчу с Англией Эдуард Николаевич (Безуглов.– Прим. «Чемпионата») меня бы подготовил, сделал бы всё возможное», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Ильёй Кутеповым читайте на «Чемпионате».