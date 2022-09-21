Бывший тренер «Барселоны» — об отношениях с Месси: я предпочитаю не говорить о Лионеле

Экс-тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен, руководивший командой в сезоне-2019/2020, высказался об аргентинском футболисте «ПСЖ» Лионеле Месси.
Испанский специалист участвовал в программе «Отчёт Сетьена», в которой он отвечал на вопросы о своей карьере и работе в стане «Барселоны». На реплику об отношениях тренера с Месси Кике ответил лишь одной фразой: «Я предпочитаю не говорить о Лионеле».
В ноябре 2020 года испанский тренер уже заявлял об особой роли Месси в команде. Он говорил, что есть игроки, которыми нелегко управлять. Среди них находится и Лионель. Сетьен отмечал, что тренеры должны принять во внимание тот факт, что аргентинец — лучший футболист всех времён, поэтому было бы странно пытаться изменить его.
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