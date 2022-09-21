Экс-игрок «Реала» Бэйл — о выступлении в МЛС: я там, где мне нужно быть

Бывший вингер мадридского «Реала», а ныне футболист «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл прокомментировал свою адаптацию к американской футбольной лиге (МЛС), а также высказался, будет ли он готов к выступлению за сборную Уэльса на чемпионате мира в Катаре.

«Мне нравится играть здесь. Атмосфера невероятная, все болеют за команду. Я не могу просить о большем, чем это. Болельщики заставили меня сразу почувствовать себя как дома. Семья теперь обустроена, что является для меня самым важным. У меня хорошие впечатления от МЛС, и, надеюсь, это придаст мне больше уверенности перед матчами Уэльса. Я становлюсь всё сильнее и выносливее.

Сейчас у нас важный отрезок игр в МЛС, но после этого я могу обратить своё внимание на чемпионат мира и надеюсь быть в лучшей форме, насколько это возможно. Любой игрок скажет вам, что вы можете быть в любой форме, тренируясь и просто бегая. Но когда вы регулярно играете, вы чувствуете себя острее и лучше на поле. Лично для меня выходить в матчах полезно. Я там, где мне нужно быть», — цитирует слова Бэйла издание The Sun.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса: