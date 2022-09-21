«Барселона» выступила с заявлением касательно публикации в СМИ секретной информации клуба

Каталонская «Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу утечки информации из секретных архивов клуба, среди которых был ход переговоров с аргентинцем Лионелем Месси в 2020 году, когда тот просил поставить ему в контракте сумму отступных в размере € 10 тыс.

«В связи с информацией, опубликованной сегодня в El Mundo del Siglo XXI под заголовком «Утечки «Барсы», секретные файлы клуба, часть 1», ФК «Барселона» выражает своё возмущение преднамеренной утечкой информации, которая является частью судебного процесса. Клуб сожалеет, что рассматриваемые СМИ хвастаются наличием «доступа к огромному количеству документов и электронных писем, которые являются частью расследования BarçaGate», когда эта информация ещё не была предоставлена.



В любом случае рассматриваемая статья обнародует документы, не имеющие отношения к текущему делу, и их использование является оскорблением репутации и конфиденциальности клуба. По этой причине и с целью защиты прав ФК «Барселона» юридический отдел клуба изучает правовые меры, которые необходимо принять», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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