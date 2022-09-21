Дембеле и агенты получат € 25 млн в случае ухода из клуба следующим летом

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле и его представители получат € 25 млн в случае ухода из каталонского клуба летом 2023 года. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, это связано с тем, что при продлении контракта француз не получил подписного бонуса. В соглашении сторон прописаны отступные в размере € 50 млн.
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
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Напомним, Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.
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