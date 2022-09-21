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Родриго: Гвардиола просит меня быть тренером на поле

Родриго: Гвардиола просит меня быть тренером на поле
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о своей позиции на поле. По словам хавбека, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола просит испанца быть тренером на поле.

«Гвардиола просит меня быть наставником на поле. Он говорит, что я маяк. Говорит, чтобы я не двигался и всё вращалось вокруг меня», – цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи играх и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда — действующий чемпион Англии. В текущем сезоне Родриго принял участие во всех матчах в английском национальном первенстве, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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