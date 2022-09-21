Варан — о травме Погба: Поль — экстраординарный игрок. Франция хочет видеть его на поле

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о травме своего партнёра по команде Поля Погба.



«Очевидно, что я не буду говорить о юридической части. Теперь о человеке, он мой друг. Я поддерживаю его, и ему предстоит преодолеть трудности, особенно эту травму, чтобы вернуться как можно скорее, мы хотим видеть его в команде. Поль — экстраординарный игрок, Франция хочет видеть его на поле. Мы желаем, чтобы он вернулся как можно скорее», — приводит слова Варана RMC Sport.

Ранее Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, среди которых был его брат Матиас. Преступники угрожали футболисту автоматами.