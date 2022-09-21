Для топ-клубов могут отменить переигровки в Кубке Англии

Для топ-клубов английской Премьер-лиги, выступающих в европейских турнирах, могут отменить переигровки в рамках Кубка Англии, если первые встречи закончатся вничью. Как сообщает издание The Sun, изменения коснутся встреч в рамках третьего и четвёртого раунда кубка. Пока точно неизвестно, сразу ли команды перейдут к серии послематчевых пенальти или же предварительно сыграют овертаймы.

Подобные мероприятия призваны уменьшить количество матчей, которые команды проведут по ходу текущего сезона. В руководстве ФА признают, что проблемы и без того перегруженной кампании из-за шестинедельного перерыва для проведения чемпионата мира усугубились переносами, вызванными смертью королевы. По предварительным подсчётам, топ-команды могут провести в период с Рождества до окончания сезона до 42 встреч.

При этом изменения коснутся только этого сезона. В дальнейшем все команды будут играть переигровки в первых раундах Кубка Англии, так как с этим связаны крупные телевизионные контракты. По соглашению до 2027 года стоимость переигровок составляет € 23 млн.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: