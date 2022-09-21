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Роналду — о тренировках с Португалией: рад вернуться домой

Роналду — о тренировках с Португалией: рад вернуться домой
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложил свежее фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

«Рад вернуться домой», — подписал пост пятикратный обладатель награды «Золотой мяч».

24 сентября сборная Португалии проведёт очередной матч Лиги наций. Команда Роналду приедет в гости к Чехии. В группе A Португалия идёт на втором месте с семью очками, уступив лидерство Испании (восемь баллов). Третьей идёт Чехия, набравшая четыре очка, а замыкает турнирную таблицу Швейцария (3).

Криштиану Роналду в сезоне-2022/2023 сыграл за «Манчестер Юнайтед» в шести матчах, не отметившись результативными действиями. Ранее отмечалось, что у португальца сложились непростые отношения с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.

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