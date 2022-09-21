Бруну Фернандеш оценил решение Силвы уйти из сборной

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш оценил решение форварда национальной команды Рафаэла Силвы завершить международную карьеру. Вчера нападающий заявил, что уходит из команды Фернанду Сантуша.

«Никто не воспринимает его решение просто, на то есть причина. Моё дело в этой ситуации — не спрашивать почему», — цитирует игрока A Bola.

Отметим, что в составе сборной Португалии 29-летний футболист провёл 25 матчей, не забив ни одного гола. В 2016 году он стал чемпионом Европы в составе португальцев, а в 2019-м помог команде стать победителем Лиги наций УЕФА.

Швейцария победила Португалию в Лиге наций, забив на первой минуте:

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