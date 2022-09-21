Модрич и «Реал» могут продлить сотрудничество до 2024 года

Хорватский полузащитник Лука Модрич может остаться в мадридском «Реале» до 2024 года. Решение о будущем игрока будет принято в следующем году, однако обе стороны ввиду взаимного уважения быстро закроют сделку в случае продолжения сотрудничества, отмечает AS.

Модрич считает, что его физическая форма позволяет выступать в основном составе испанской команды. СМИ сообщают, что игрок закончит профессиональную карьеру, когда не сможет соответствовать уровню клуба. «Реал» хочет оставить Модрича в структуре команды после его завершения карьеры. 9 сентября игроку исполнилось 37 лет. Отмечается, что Лука будет следить за своим физическим состоянием.

Ранее хорватский футболист заявлял о желании выступать за национальную команду до 2024 года.

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