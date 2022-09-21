Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок молодёжной сборной России Ермаков оценил победу над Беларусью

Игрок молодёжной сборной России Ермаков оценил победу над Беларусью
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Никита Ермаков прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Беларуси в товарищеском матче.

«Первым подобрал подбор, опередил всех на мяче. Сделал замах, защитник поверил, а я попал в ворота. Главный тренер говорил, что мы играем за страну и болельщиков, поэтому настрой был максимальным. В первую очередь нам надо было доказать, что мы способны играть на таком уровне», — сказал Ермаков в эфире канала пресс-службы молодёжной команды.

Гол на 13-й минуте матча открыл нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Ему ассистировал одноклубник Ярослав Гладышев. Во втором тайме хозяева сравняли счёт. Отличился Юлий Кузнецов. Затем голами в составе команды Михаила Галактионова отметились Владислав Шитов и Владислав Яковлев. Никита Ермаков оформил дубль.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022