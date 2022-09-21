Игрок молодёжной сборной России Ермаков оценил победу над Беларусью

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Никита Ермаков прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Беларуси в товарищеском матче.
«Первым подобрал подбор, опередил всех на мяче. Сделал замах, защитник поверил, а я попал в ворота. Главный тренер говорил, что мы играем за страну и болельщиков, поэтому настрой был максимальным. В первую очередь нам надо было доказать, что мы способны играть на таком уровне», — сказал Ермаков в эфире канала пресс-службы молодёжной команды.
Гол на 13-й минуте матча открыл нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Ему ассистировал одноклубник Ярослав Гладышев. Во втором тайме хозяева сравняли счёт. Отличился Юлий Кузнецов. Затем голами в составе команды Михаила Галактионова отметились Владислав Шитов и Владислав Яковлев. Никита Ермаков оформил дубль.
- 21 сентября 2022
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