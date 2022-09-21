Антонио Рюдигер рассказал, как был мотивирован перед ответной встречей с «Реалом» в ЛЧ

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как в прошлом сезоне, выступая за «Челси», был дополнительно мотивирован перед встречей с мадридским клубом в ответном матче прошлого сезона Лиги чемпионов, чтобы получить от них предложение о переходе.

«В конце апреля их [«Реала»] интерес стал действительно конкретным. Но прежде чем всё прояснилось, мой брат немного меня одурачил. Мы играли с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. После поражения в первом матче он вдруг сказал мне: «Тони, я не знаю, получится ли! В ответном матче ты должен показать всё, чтобы сделка состоялась». И я был готов, это меня подстёгивало.

После того как Тимо Вернер сделал счёт 3:0, я подумал: всё кончено! Ни у одной другой команды «Реал» не был в руках так, как у нас — на своём стадионе, за десять минут до конца. Я тогда предположил, что болельщики немного пойдут против своей команды и начнут свистеть, а также хотел немного подразнить самого себя. Но всё пошло совершенно иначе. Болельщики кричали так, будто «Реал» забил, а не мы. Тут что-то витает в воздухе, подумал я. А потом через четыре минуты тот пас Модрича внешней стороной стопы — и игра пошла в их пользу», — сказал Рюдигер в интервью журналистам Sport1.

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