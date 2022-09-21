Тренер сборной Франции Дешам высказался о возможности Жиру выступить на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возможность вызвать нападающего «Милана» Оливье Жиру на предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Я не знаю, что он вам говорит, в конечном счёте меня это не интересует. Что меня интересует, так это то, что мы обсуждаем с ним. Но я знаю, как это работает: всегда была разница между словом и делом. Я не говорю, что это невозможно, но это будет частью моих мыслей в ближайшем будущем.



Что может сделать Жиру, чтобы убедить меня? Ему не нужно меня убеждать, он знает, что я думаю. Я не собираюсь возвращаться к этому, повторять то, что я говорил в отношении статусности игроков. Были и другие футболисты, которых я не рассматривал по их статусу, и от них было меньше шума. Цель Оливье здесь — сделать всё, чтобы хорошо выступить. И для него, как и для других, существует конкуренция, большая конкуренция, и мнё придется сделать выбор», — цитирует слова Дешама издание L'Équipe.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

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