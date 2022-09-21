Иммобиле: если бы «Лацио» выиграл чемпионат, мы не остановились бы на достигнутом

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оценил изменение команды по отношению к прошлому сезону. Также форвард рассказал о приоритетах клуба в текущем сезоне.

«В моей карьере я никогда не устанавливал себе рамки. Уверенность и позитив заставили меня выйти за пределы моих технических качеств. Если бы «Лацио» выиграл чемпионат, мы не остановились бы. Как капитан я не могу заставить себя кричать в раздевалке, что мы выигрываем скудетто, и я этого не делаю.

Мы можем достичь максимума, мы растущая команда. При Сарри мы забиваем меньше, но у нас больше очков, чем в прошлом году, когда оборона была поставлена на место. Теперь мы должны поставить Лигу Европы на первое место в списке приоритетов», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.