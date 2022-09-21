Дембеле: с Куманом всё изменилось и травмы пропали. При Хави стало ещё лучше
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о работе над травмами. Раньше французский футболист часто испытывал проблемы со здоровьем. Многие связывали это с отсутствием режима у игрока.
«Пять лет назад я был молод, как и все остальные. Мы смогли измениться. Работа с клубом позволила мне исключить угрозу, которая в последние годы стала для меня повседневной и почти неизбежной.
У меня было очень много травм подколенного сухожилия. Значит, нужно было работать. Мне часто говорили, что, если я не буду совершенствоваться, я остановлюсь на месте. И вот наконец с Рональдом Куманом произошёл этот щелчок, а с Хави всё стало ещё лучше. С тех пор у меня не было травм. Мы скрещиваем пальцы и продолжаем работать», — цитирует игрока RMC Sport.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:37
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:07
-
20:50
-
20:47
-
20:41
-
20:31
-
20:16
-
20:14
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:42
-
19:38
-
19:27
-
19:06
-
18:57
-
18:57
-
18:56
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:05
Партнерский контент