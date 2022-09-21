Дембеле: с Куманом всё изменилось и травмы пропали. При Хави стало ещё лучше

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о работе над травмами. Раньше французский футболист часто испытывал проблемы со здоровьем. Многие связывали это с отсутствием режима у игрока.

«Пять лет назад я был молод, как и все остальные. Мы смогли измениться. Работа с клубом позволила мне исключить угрозу, которая в последние годы стала для меня повседневной и почти неизбежной.



У меня было очень много травм подколенного сухожилия. Значит, нужно было работать. Мне часто говорили, что, если я не буду совершенствоваться, я остановлюсь на месте. И вот наконец с Рональдом Куманом произошёл этот щелчок, а с Хави всё стало ещё лучше. С тех пор у меня не было травм. Мы скрещиваем пальцы и продолжаем работать», — цитирует игрока RMC Sport.