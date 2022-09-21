Бывший нападающий «Челси» Батшуайи раскритиковал Антонио Конте за обман

Бывший форвард «Челси» Миши Батшуайи, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», рассказал о своих взаимоотношениях с итальянским специалистом Антонио Конте, который ранее возглавлял «аристократов».

«Конте постоянно противоречил сам себе. Начну с моего приезда. Он позвонил мне и рассказал о своём проекте. Он хотел, чтобы я играл вместе с Диего Костой. Верил ли я? Конечно, ведь Конте всегда играл с двумя нападающими. Но не в «Челси». Я не понимаю. Правда в том, что меня слишком часто обманывали», — цитирует слова Батшуайи журналист Альфредо Педулла.

Напомним, Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. Однако за шесть лет вышел за команду лишь в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Нападающий четырежды за время нахождения в «Челси» отправлялся в аренду. Антонио Конте в данный момент возглавляет другую лондонскую команду — «Тоттенхэм Хотспур».

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