Коваленко: один раз сняли батарею в подъезде и сдали в металлолом. Получили 116 рублей
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко выделил самую безумную историю своего детства.
«Наверное, самая безумная история – когда мы с пацанами зашли в подъезд, увидели батареи и решили их продать. Мы их сняли и на тележке отвезли на металлолом. Мои первые заработанные деньги. Как сейчас помню, получили 116 рублей, купили на них сухариков себе. Лет восемь или девять мне было. Уроки иногда с братом прогуливал. За это нам прилетало часто. Дома с ним часто в футбол играли, хотя родители запрещали. Разбили всё, что могли: светильник, люстру, даже диван один раз сломали», — цитирует Коваленко «РБ Спорт».
Александр Коваленко выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. Футболист перешёл в самарский клуб из «Сочи».
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