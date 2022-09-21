Игрок «Реала» Родриго: мы сможем выиграть чемпионат и Лигу чемпионов в этом сезоне

Полузащитник «Реала» Родриго Гоэс поделился ожиданиями от итогов текущего сезона. В данный момент мадридцы занимают первое место в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти набрала 18 очков в шести играх чемпионата. Клуб из Мадрида забил 17 голов, пропустил всего шесть.

«Наши победы в чемпионате и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне обрадовали меня. Победа в еврокубке? Конечно, победа в нём более важна, чем в национальном первенстве. Я думаю, мы сможем повторить свои достижения», – цитирует полузащитника Madrid Universal со ссылкой на 433.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.

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