Дзюба: в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины
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Российский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба оставил запись в своей социальной сети.
«Поистине, в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины», — написал футболист.
Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб. Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.
Дзюба пообщался с Азмуном в эфире социальной сети
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