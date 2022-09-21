Источник: спортсменов, выступающих за ЦСКА, мобилизуют в последнюю очередь
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Профессиональных спортсменов, выступающих за клубы ЦСКА, будут мобилизовывать в последнюю очередь. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена ещё раз», — говорится в сообщении.
Хоккеист столичного ЦСКА Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве.
Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь»:
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