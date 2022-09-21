Дибала рассказал о моменте с Моуринью, который запомнился ему на всю жизнь

Футболист «Ромы» Пауло Дибала выделил самый запоминающийся момент в общении с тренером Жозе Моуринью.
«В Риме с «Ювентусом» мы побеждали со счётом 4:3, и тренер заменил меня. Моуринью подошёл ко мне на скамейку, чтобы поприветствовать, и сказал: «Ты феномен». Этот эпизод остался в моей голове, но я не мог тогда знать, что будет с перестройкой «Ювентуса».
Когда Моуринью позвонил мне в первый раз, то спросил, помню ли я тот момент. Я сказал: «Конечно, как я мог забыть. Запомнил это на всю жизнь. Это была честь». Тогда он ответил: «Теперь ты должен сделать это для меня». Жозе также звонил мне в последующие дни, и принять решение было легко.
Работать с ним тоже легко. С Жозе я разговариваю обо всём, он знает всех игроков, от элиты до третьего звена. У него есть группа людей, которые работают очень хорошо. Что меня удивило в Моуринью, так это его скромность, он относится ко всем одинаково.
Иногда Жозе может дать другое представление о том, что вы видите на поле. Потом я также увидел его сердитым… Я очень счастлив в «Роме», а когда ты счастлив, становится легче», — цитирует Дибалу Football Italia.
- 21 сентября 2022
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