Игрок «Реала» Рюдигер — о проведении ЧМ в Катаре: деньги и власть играют важную роль

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер раскритиковал проведение в Катаре грядущего чемпионата мира по футболу.

«Решение о присуждении Кубка мира Катару было принято не для болельщиков и не для нас, игроков. Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе. Я видел много обсуждений о возможном бойкоте на уровне официальных лиц и ассоциаций, но не среди нас, игроков. Конечно, мы, игроки, должны критически взглянуть на ситуацию на поле, и мы уже сделали это как команда», — сказал Рюдигер в интервью изданию Sport1.

Ранее ФИФА перенесла матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора с 21 ноября на 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.

Дебютный гол Рюдигера за «Реал»:

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