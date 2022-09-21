Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо — о перспективах «Барселоны»: у команды есть всё, чтобы вернуться на вершину

Роналдиньо — о перспективах «Барселоны»: у команды есть всё, чтобы вернуться на вершину
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо прокомментировал перспективы возвращения каталонского клуба на свой прежний уровень.

«У «Барселоны» отличный тренер и фантастические игроки, много новичков. У «Барселоны» также есть очень талантливые молодые игроки. У команды есть всё, чтобы вернуться на вершину», — цитирует слова Роналдиньо издание Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Хави 16 набранных очков после шести встреч, а также разница забитых и пропущенных голов 18-1. Команда на два очка отстаёт от мадридского «Реала», возглавляющего таблицу чемпионата. В Лиге чемпионов каталонский клуб занимает второе место, так как в последнем туре команда уступила мюнхенской «Баварии», которая и возглавляет квартет С. Также в группе находятся миланский «Интер» и «Виктория Пльзень».

Роналдиньо в 42 в полном порядке! Магия бразильского волшебника:

Новость по теме
«Барселона» выступила с заявлением касательно публикации в СМИ секретной информации клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022