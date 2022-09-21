Роналдиньо — о перспективах «Барселоны»: у команды есть всё, чтобы вернуться на вершину

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо прокомментировал перспективы возвращения каталонского клуба на свой прежний уровень.

«У «Барселоны» отличный тренер и фантастические игроки, много новичков. У «Барселоны» также есть очень талантливые молодые игроки. У команды есть всё, чтобы вернуться на вершину», — цитирует слова Роналдиньо издание Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Хави 16 набранных очков после шести встреч, а также разница забитых и пропущенных голов 18-1. Команда на два очка отстаёт от мадридского «Реала», возглавляющего таблицу чемпионата. В Лиге чемпионов каталонский клуб занимает второе место, так как в последнем туре команда уступила мюнхенской «Баварии», которая и возглавляет квартет С. Также в группе находятся миланский «Интер» и «Виктория Пльзень».

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