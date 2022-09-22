Женская сборная Бангладеш выиграла чемпионат Южной Азии по футболу

Женская сборная Бангладеш стала победителем чемпионата Южной Азии, обыграв в финале хозяйку соревнования, команду Непала, со счётом 3:1. Турнир впервые проводился в этой стране, а финал прошёл в Катманду на стадионе «Дашаратх» при полных трибунах болельщиков. Решающую встречу посетили более 15 000 зрителей.

«Энтузиазм, проявленный зрителями, и битком набитый стадион в финале были доказательством того, что женский футбол также способен добиться профессионального успеха, если им правильно управлять», — сказал после матча Санджиб Мишра, руководитель непальской ассоциации футбола.

Сборная Индии, которая до этого выиграла все пять проводимых турниров, в этот раз остановилась на стадии полуфинала, где потерпела поражение от команды Непала со счётом 0:1.

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