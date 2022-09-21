Фернандеш назвал Роналду лучшим игроком мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде. В текущем сезоне форвард забил один гол в матче группового этапа Лиги Европы.

«Тот, кто думал, что он не хотел играть на прошлом чемпионате Европы, не знает его. Мы хорошо знаем стойкость, вкус и амбиции, которые он демонстрировал на протяжении многих лет. Это не ново. Мы знаем, что Криштиану хочет достичь того, чего другие никогда не достигали. Он всегда будет иметь такое же значение. Он лучший игрок в мире, и он продолжит преодолевать барьеры, которые другим не под силу», — цитирует игрока ESPN.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?