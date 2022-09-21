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Украина разгромно проиграла Шотландии в матче Лиги наций

Украина разгромно проиграла Шотландии в матче Лиги наций
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Сегодня, 21 сентября, состоялся перенесённый матч 1-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт на 70-й минуте открыл полузащитник Джон Макгинн. Спустя 10 минут Линдон Дайкс укрепил преимущество. Ему ассистировал Райан Фрейзер. На 87-й минуте Дайкс с передачи того же Фрейзера довёл счёт до разгромного.

Команды выступают в группе B1. Украинцы занимают второе место. В четырёх матчах турнира команда Александра Петракова набрала семь очков. Шотландцы занимают первое место в квартете. Команда Стива Кларка набрала девять очков. Ниже располагаются команды Ирландии и Армении соответственно.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 1-й тур
21 сентября 2022, среда. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Макгинн – 70'   2:0 Дайкс – 80'   3:0 Дайкс – 87'
Комментарии
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