Леау рассказал, как Ибрагимович повлиял на его адаптацию в «Милане»
Поделиться
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау объяснил, чему его научил шведский футболист Златан Ибрагимович.
«Первые два года в «Милане» были тяжёлыми, я приехал из Франции, где все размеры были меньше и жизнь была совсем другой. Когда приезжаешь в «Милан», понимаешь, что должен быть победителем, что многие легенды носили ту же футболку, что и ты, выигрывая так много трофеев.
В этот период моя семья, тренер Пиоли и Ибра, которые находятся рядом со мной каждый день, сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля. Мы говорим, когда хотим, не только как профессионалы или коллеги, а как мужчины», — приводит слова Леау Outpump.
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
01:16
-
01:12
-
00:58
-
00:57
-
00:52
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:05
-
00:05
-
00:04
- 21 сентября 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:39
-
23:32
-
23:30
-
23:05
-
23:02
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:26
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:37
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:17
Партнерский контент