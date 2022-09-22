Леау рассказал, как Ибрагимович повлиял на его адаптацию в «Милане»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау объяснил, чему его научил шведский футболист Златан Ибрагимович.

«Первые два года в «Милане» были тяжёлыми, я приехал из Франции, где все размеры были меньше и жизнь была совсем другой. Когда приезжаешь в «Милан», понимаешь, что должен быть победителем, что многие легенды носили ту же футболку, что и ты, выигрывая так много трофеев.



В этот период моя семья, тренер Пиоли и Ибра, которые находятся рядом со мной каждый день, сыграли решающую роль. Златан — пример, он научил меня многому: как важно задавать вопросы, всегда оставаться сосредоточенным, даже вне поля. Мы говорим, когда хотим, не только как профессионалы или коллеги, а как мужчины», — приводит слова Леау Outpump.