Защитник «Ман Сити» Стоунз рассказал, почему Бернарду Силва назвал собаку в его честь

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о причинах, по которым атакующий полузащитник «горожан» Бернарду Силва назвал свою собаку в честь англичанина.
«Бернардо сказал мне: «Если у меня будет собака, я назову её Джон Стоунз». Я поинтересовался у него, почему он так решил сделать. Он ответил: «Потому что я хочу, чтобы каждый раз, когда я кричу на неё, я думал о тебе и просил подойти, как будто ты принадлежишь мне». В следующую минуту он заводит французского бульдога, после чего говорит, что назвал его Джоном, как и обещал. Вы просто не можете представить, что происходило в раздевалке, когда он приводил свою собаку на тренировки.
У нас с Бернарду хорошие отношения. Чтобы он и его жена согласились назвать свою собаку Джоном, я ему должен очень сильно нравиться. Так что я принял это как в некотором роде комплимент», — сказал Стоунз в интервью изданию Goal.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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