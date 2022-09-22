Дембеле высказался о необходимости победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что каталонский клуб должен завоевать несколько трофеев для возвращения уверенности.

«Мы должны одержать победу в Лиге чемпионов, последний раз мы выигрывали в турнире семь лет назад. Необходимо побеждать во всех турнирах, это основное. Выигрыши придают уверенности», – цитирует игрока RMC Sport.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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Напомним, Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.