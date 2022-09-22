Дембеле высказался о необходимости победы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что каталонский клуб должен завоевать несколько трофеев для возвращения уверенности.
«Мы должны одержать победу в Лиге чемпионов, последний раз мы выигрывали в турнире семь лет назад. Необходимо побеждать во всех турнирах, это основное. Выигрыши придают уверенности», – цитирует игрока RMC Sport.
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Напомним, Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.
- 22 сентября 2022
-
01:16
-
01:12
-
00:58
-
00:57
-
00:52
-
00:39
-
00:30
-
00:26
-
00:05
-
00:05
-
00:04
- 21 сентября 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:39
-
23:32
-
23:30
-
23:05
-
23:02
-
22:50
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:26
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
21:37
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:17