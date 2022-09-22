Куман обвинил Лапорту в несостоявшемся трансфере Вейналдума в «Барселону»

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями о случае, когда клуб не смог подписать голландского игрока Жоржиньо Вейналдума. По мнению 59-летнего специалиста, трансфер сорвался из-за президента команды Жоана Лапорты.
«Я пытался подписать Вейналдума, но потерпел неудачу, потому что президент Лапорта хотел больше разозлить меня, чем привести игрока. Это задержало трансфер, и поэтому он выбрал «ПСЖ». Если бы не Жоан, Вейналдум играл бы на «Камп Ноу», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
После подписания контракта с «ПСЖ» Вейналдум заявлял: «Мы потратили недели на переговоры с «Барселоной», но «ПСЖ» появился и был быстрее и решительнее. «Барселоне» трудно отказать, потому что это был один из первых клубов, проявивших ко мне интерес, и это один из самых крупных клубов, но я доволен своим решением».
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