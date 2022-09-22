Петраков прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в матче с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение команды в перенесённом матче 1-го тура Лиги наций с Шотландией (0:3).

«У нас нет основных игроков, получивших травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам. Сейчас вижу, что они ещё не могут заменить лидеров, которых нет. Зинченко, Забарный, Шапаренко, Миколенко, Бущан, хотя Трубин сыграл неплохо. Остальные неудачно сыграли, поэтому команда выглядела… первый тайм ещё выглядела, а во втором тайме столько брака.

Таки, знаете, наш футбол отличается. Эти ребята играют в АПЛ. Вчера на тренировках увидел что-то не то, остановил занятия, поговорил, но ничего не вышло. Мы проиграли 0:3», — приводит слова Петракова ua.tribuna.com.

Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. Сборная Шотландии находится на первом месте, записав в свой актив девять очков.