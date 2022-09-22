«Глубоко оскорблён. Мне стыдно». Мирослав Блажевич — о возможном матче Боснии с Россией

87-летний экс-тренер сборной Боснии и Герцеговины Мирослав Блажевич высказался на тему товарищеского матча с Россией, который ранее был запланирован на ноябрь.
«Конечно, я не могу это оправдать. Чуть не употребил жёсткое слово. За такое решение никому нет прощения. Мы находимся в моменте, когда весь мир против России, а этим жестом те, кто с нашей стороны принял такое решение, дают понять, что солидарны с Россией. Я всегда считал себя боснийцем. И мне стыдно, просто стыдно. Всё, что бы я сейчас ни сказал, излишне. Я глубоко оскорблён. Если матч состоится, последствия этого жеста ощутят на себе жители Боснии и Герцеговины», – приводит слова Блажевича боснийское издание sportske.ba.
Мирослав Блажевич не тренирует с 2015 года. В 1998 году он был наставником сборной Хорватии, которая стала бронзовым призёром чемпионата мира во Франции. На клубном уровне в тренерской карьере Блажевич выигрывал чемпионаты и Кубки Югославии, позже – Хорватии. Он родом из боснийского города Травник.
Ранее было объявлено, что матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ведущие футболисты боснийской сборной выступили против его проведения.
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