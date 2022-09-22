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Элвир Рахимич высказался о ближайших матчах сборной Боснии и Герцеговины

Элвир Рахимич высказался о ближайших матчах сборной Боснии и Герцеговины
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Ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины и экс-игрок московского ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о том, как национальная команда готовится к сентябрьским играм Лиги наций.

«В команде всё в порядке. Все футболисты находятся в хорошей форме, играют в своих клубах и чемпионатах. Наш ближайший матч – с Черногорией. Будет трудная игра. Первая встреча с ними показала, что это сильный соперник. Мы должны серьёзно подойти к матчу, чтобы добиться положительного результата. Сейчас мы лидируем в таблице, и это потому, что мы играли хорошо. Важно подтвердить это в двух ближайших матчах», – цитирует Рахимича Dnevni Avaz.

Матч Лиги наций Босния и Герцеговина – Черногория состоится 23 сентября в Зенице. Начало – в 21:45. А 26 сентября команду ждёт выездная игра в Бухаресте с Румынией. Боснийцы на первом месте в группе, набрав 8 очков. У черногорцев – 7, у финнов – 4, у румын – 3.

Рахимич входит в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, а также работает тренером академии московского ЦСКА. В бытность игроком он провёл за армейцев 346 матчей во всех турнирах.

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