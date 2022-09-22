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Кобелев выступил против возможного вступления РФС в Азиатскую конфедерацию

Кобелев выступил против возможного вступления РФС в Азиатскую конфедерацию
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Бывший футболист сборной России Андрей Кобелев высказался по поводу возможного вступления РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я бы лично не хотел такого, что нам там делать. Мы и здесь можем играть, есть сборные, пусть играют товарищеские матчи, с клубами тоже можно играть. Я не знаю, подойдёт или нет азиатская лига», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Напомним, 2 мая, УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023 и отстранил национальную команду России от участия в Лиге наций сезона-2022/2023.
Также УЕФА принял решение не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Жеребьёвка отборочного этапа турнира пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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