«Клуб? Только компьютерный». Коваленко ответил на вопрос о загулах Ивана Игнатьева

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, выступающий в Самаре на правах аренды из «Сочи», поделился мнением об Иване Игнатьеве, с которым раньше играл в одной команде. В частности, ответил на вопрос о его «загулах», о которых «часто пишут в СМИ».



«У нас в Самаре все было спокойно. Единственный клуб, в который мы ходили, был компьютерным. (Смеется.) Играли в Counter-Strike и в FIFA. Я думаю, если Ваня будет получать регулярную игровую практику, то точно сможет реализовать себя. В Самаре он всегда следил за режимом, до и после тренировок ходил в зал. Он большой профессионал», – приводит слова Коваленко «РБ Спорт».



Нападающий Иван Игнатьев играл за «Крылья» с февраля по июнь 2022 года. Сейчас он является футболистом «Локомотива», в составе которого провёл в РПЛ девять матчей и трижды забил в матче с «Оренбургом». У Коваленко 10 матчей за «Крылья Советов», один гол и два голевых паса.