«Это просто другой уровень». Новичок сборной Коваленко назвал самого сильного игрока РПЛ

19-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко поделился мнением, кто в данный момент является самым сильным футболистом в чемпионате России.



«Клаудиньо. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, – это просто другой уровень», – цитирует Коваленко «РБ Спорт».



Александр Коваленко в текущем сезоне принял участие в 10 матчах в РПЛ в составе «Крыльев Советов». Он забил один гол (в выездной и победной для самарцев игре с «Ахматом») и отдал две результативных передачи. В сентябре Коваленко был включён в итоговый список футболистов, вызванных в национальную сборную России.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино». С того момента он принял участие в 40 играх в составе чемпиона России и забил 11 мячей.