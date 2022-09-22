Родри считает, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в этом сезоне

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказал мнение, что «Тоттенхэм Хотспур» может завоевать чемпионство Английской Премьер-лиги в текущем сезоне.
«Они собрали отличный состав, и у них есть отличный тренер, у которого есть очень чёткие идеи и который знает, как идеально их донести до футболистов. Они знают, что должны делать, и делают это с большой точностью. «Тоттенхэм» — кандидат на титул АПЛ. Карьера Конте говорит сама за себя», — приводит слова Родри Evening Standard.
17 сентября в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу «шпор». В качестве главного арбитра на встрече работал Саймон Хупер.
Таким образом, к перерыву на матчи сборных «Тоттенхэм» набрал 17 очков (на данный момент второе место), а «Лестер» — одно очко (20-е, последнее место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «шпоры» сыграют в лондонском дерби с «Арсеналом», а «лисы» — с клубом «Ноттингем Форест».
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